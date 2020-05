'Lockdown na cidade de Fortaleza, essa que é a visão', afirma Dr Cabeto

Sem arrodeios e também sem ser perguntado, o secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins, o dr. Cabeto, assumiu que as regras mais rígidas de isolamento social empregadas em Fortaleza a partir da próxima sexta-feira (8) podem, sim, configurar um lockdown na capital do Ceará.



A medida foi anunciada na última terça-feira (5), após os primeiros esforços para conter a contaminação pelo novo coronavírus não surtirem o efeito desejado.

"O que está sendo colocado é o que estamos vivendo. Ressaltar o que é mais importante: o Estado e o Município (de Fortaleza) saíram com uma proposta de distanciamento social rígido. Entenda-se lockdown na cidade de Fortaleza. Essa que é a visão", afirmou em coletiva online na manhã desta quinta-feira (7).

A adoção do termo ainda não havia acontecido, uma vez que tanto o governador Camilo Santana quanto o prefeito Roberto Cláudio classificaram o decreto que entra em vigor amanhã como um "isolamento social mais rígido".

Medidas rigorosas

Entre as medidas anunciadas estiveram o controle de veículos particulares em vias públicas e a circulação de pessoas em locais ou espaços públicos (praias, praças, calçadões), além de barreiras de controle de entrada e saída de Fortaleza.

Para as empresas, o rigor foi tanto no controle da higiene e das pessoas quanto na operação. Os serviços essenciais continuam mantidos, como supermercados, farmácias, postos de gasolina e padarias, mas todos devem disponibilizar álcool 70% para clientes e funcionários, além de autorizar a entrada de apenas uma pessoa por família nos estabelecimentos.

Já o uso da máscara é obrigatório em todo o Estado.

"Ninguém gosta de fazer lockdown. Ninguém gosta de interferir na vida das pessoas. Mas como estratégia está bem fundamentada. O próprio ministro da Saúde assumiu em uma conversa conosco que algumas regiões do Brasil vai ser necessária esse tipo de restrição para que o sistema de saúde tolere", arrematou Cabeto na mesma coletiva.