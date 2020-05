Lockdown: indústria elabora modelo de declaração para deslocamento de operário em Fortaleza

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) elaborou um modelo de declaração para o deslocamento de operários em Fortaleza. Segundo a Fiec, o documento é para assegurar a livre circulação em casos de necessidade diante do lockdown na Capital a partir desta sexta-feira (8).

"Considerando os Decretos n.º 33.574/2020 (Decreto Estadual) e nº 14.663/2020 (Decreto Municipal), que estabelecem uma Política de Isolamento Social Rígido como medida de enfrentamento à Covid – 19, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) elaborou e divulgou um modelo de declaração de deslocamento para assegurar e justificar a livre circulação e a necessidade de deslocamento dos trabalhadores dos setores da indústria autorizados a funcionar, que, eventualmente, sejam barrados em trânsito", informou a instituição.

No documento, o trabalhador precisa colocar o nome, RG, CPF, local de residência e o motivo pelo qual está em deslocamento. Além disso, o modelo oferece ainda opções mais específicas que podem ser marcadas pelos operários, como deslocamento para unidades de saúde, para fins de assistência veterinária, para trabalho em atividades essenciais, circulação para entrega de bens essenciais, para compra de materiais imprescindíveis ao exercício profissional, entre outros motivos.

"Declaro, ainda, não estar infectado nem possuir sintomas de infecção pelo Novo Coronavírus, de modo a estar isento do dever especial de confinamento previsto no art. 3º dos dois Decreto (Municipal e Estadual) mencionados acima, bem como, por fim, que estou utilizando máscara de proteção facial, em observância ao disposto no art. 11 dos já citados diplomas legais", acrescenta o documento que precisa ainda da assinatura do trabalhador.

Segundo a Fiec, o documento foi elaborado pela Gerência Jurídica da entidade. A Federal informou também que está sendo feito um modelo para os trabalhadores do Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), caso precisem se deslocar a trabalho.