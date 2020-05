Lockdown em Fortaleza: postos de combustíveis com funcionamento garantido

Com o início do lockdown em Fortaleza nesta sexta-feira (08), o funcionamento dos postos de combustíveis segue normalizado, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Os estabelecimentos funcionam das 7h às 19h, podendo funcionar em regime de 24h no caso daqueles situados nas rodovias estaduais e federais do Estado.

O Sindipostos-CE ressalta que segue adotando todas as medidas de segurança necessárias para evitar que frentistas e clientes se contaminem com a Covid-19. Entre as precauções, estão o distanciamento social, mantendo a distância mínima de um metro entre colaboradores e consumidores, além da disponibilização de água e sabão para a higienização das mãos e a obrigatoriedade do uso de máscara para funcionários e clientes.