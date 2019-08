Livro retrata produção de couro no Ceará

Com a proposta de mostrar como a história do Ceará e das atividades que envolvem o couro animal estão interligadas, será lançado nesta terça-feira (20), no Instituto do Ceará, o livro "O Couro Conta a História do Ceará", do engenheiro químico e empresário Cândido Couto Filho. Para ele, o setor coureiro poderia ser mais pujante no Estado se houvesse "mais investimento em pesquisa e integração entre as empresas, inclusive do setor calçadista, para competir com um produto mais acabado".

"A gente jamais vai conseguir enviar o couro na cor que o italiano quer, ou que o alemão quer, a não ser que outras indústrias cheguem mais perto", diz. "Se a indústria calçadista estiver mais integrada, fica mais fácil verticalizar o produto. Já tem muita indústria consumindo o couro daqui, mas os principais consumidores ainda são Rio Grande do Sul e São Paulo", diz Cândido Couto Filho.

Com a aproximação entre a produção de couro no Ceará e a indústria calçadista local, na avaliação dele, seria possível competir mais fortemente no envio de produtos acabados ao exterior. Ele também avalia que falta desenvolvimento de pesquisas voltadas para os subprodutos do couro, como as gelatinas.

"Tem um espaço muito grande para o crescimento, desde que se faça um trabalho específico", diz Cândido Couto Filho.

Pauta exportadora

De acordo com dados da Plataforma Comex Stat, do Ministério da Economia, as exportações cearenses de couro somaram US$ 33,6 milhões de janeiro a julho deste ano. Os principais receptores do couro cearense são Estados Unidos, Itália, Vietnã, Alemanha e Espanha, ainda de acordo com a plataforma do Ministério da Economia.

Serviço

Local do lançamento: Instituto do Ceará (Rua Barão do Rio Branco,1594)

Data: 20 de agosto às 15h

Telefone: (85) 3021-7559