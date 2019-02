Ligações de telefone fixo para celulares vão ficar mais baratas

O custo das ligações de telefones fixox para celulares vai diminuir. O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou, em reunião realizada nesta quinta-feira (7), a redução dos valores das tarifas. Os novos valores devem ser aplicados a partir de 25 de fevereiro.

Nas tarifas VC1, aplicadas nas chamadas locais de telefone fixo para móvel, a redução média será de 7,75%. Nas VC2, que abrangem ligações entre localidades que tenham os mesmos primeiros dígitos de código de área (do DDD 85 para o 88, por exemplo), a diminuição média será de 3,48%. E nas ligações VC3, entre localidades que possuem os primeiros dígitos do código de área diferentes (do DDD 85 para o 11, por exemplo), a redução média será de 2,81,%.

O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, destacou a importância da matéria e afirmou que a redução deriva do Plano de Metas de Competição (PGMC) e de uma regulação que procura incentivar a eficiência. Essa redução nas tarifas para o consumidor nas ligações de telefone fixo para móvel estava prevista pela Anatel como consequência do processo de redução do Valor de Remuneração de Uso de Rede da telefonia móvel (VU-M), o que possibilita reduções das tarifas de chamadas fixo-móvel desde 2016.