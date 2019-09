Leilão do TRT oferece gasolina a R$ 3,97 e R$ álcool a R$ 3,27

Bens penhorados em processos trabalhistas de Fortaleza e Região Metropolitana serão leiloados pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no próximo dia 20 de setembro, no Fórum Autran Nunes, localizado no Centro. Haverá bens com valores altos e outros baixos. O litro da gasolina custará R$ 3,97, enquanto o álcool está avaliado em R$ 3,27. Os lances já podem ser feitos on-line.

Óculos esportivos, microfones, bebedouros, aparelhos de ar condicionado, máquinas de costura, portas, refrigerantes e vestidos integram a lista dos objetos com preços mais baratos. O bem mais caro é um terreno no bairro Siqueira, em Fortaleza, avaliado em R$ 27 milhões, com área de 27,7m². O lance mínimo para arrematá-lo é de R$ 18,9 milhões.

Apartamentos, casas e terrenos estão na lista dos imóveis, que têm avaliações entre R$ 60 mil e R$ 27 milhões. Consta, ainda, uma vaga de garagem no subsolo do Edifício Trade Center, no bairro Aldeota, em Fortaleza, avaliado em R$ 45 mil, com lance mínimo de R$ 31,5 mil.

Um prédio na Prainha, em Aquiraz, com 12 apartamentos, recepção, piscina, dois poços profundos, destinado à atividade de hotelaria, é avaliado em R$ 800 mil. Os lances para adquirir o imóvel são a partir de R$ 560 mil.

No ato da arrematação, o interessado deve pagar quantia correspondente a 20% do valor do lance. Os interessados na aquisição dos bens deverão se fazer presentes no local e horário designados para a realização do Leilão Público Unificado, portando documento de identificação pessoal.