Leilão de rede de transmissão de energia garante investimento de R$ 7,9 milhões ao Ceará

A rede de transmissão de energia do Ceará receberá um investimento de R$ 7,9 milhões para ampliação da subestação Milagres, que atende a região Sul do Estado. O valor corresponde a um deságio de 53,29% sobre o valor máximo de R$ 17 milhões.

A Engepar Engenharia e Participações arrematou o lote 8 - correspondente a subestação cearense - no 2º Leilão de Transmissão de 2019 realizado nesta quinta-feira (19) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Composta por quatro transformadores em 2018, a subestação Milagres foi considerada fisicamente esgotada para implantação de novas unidades. De acordo com o estudo para expansão da transmissão do antigo Ministério de Minas e Energia, em 2024, em caso de contingência de um dos transformadores, as unidades restantes entrariam em sobrecarga.

O lote recebeu 12 propostas que chegaram a R$ 11,12 milhões. Ao todo, estavam disponíveis 12 lotes distribuídos nos estados Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, além do Ceará.

Os vencedores deverão construir, operar e dar manutenção à infraestrutura de transmissão de energia elétrica nos 30 anos de concessão.