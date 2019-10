Leilão de energia nova A-6 entra na segunda etapa, a fase contínua

O leilão de energia nova A-6 já está na sua segunda etapa, a fase contínua. Neste momento, tem início a negociação da energia pelo menor preço, com base no volume declarado pelos empreendedores na etapa inicial.

Entre os 156 projetos habilitados no Ceará, 85 são de geração solar fotovoltaica, 69 de geração eólica e 2 térmicas a gás. Ao todo,empreendimentos autorizados para o Estado têm uma potência de 7,467 gigawatts (GW). Atualmente, todas as usinas em operação no Estado têm uma potência instalada de 4,433 GW. Levando em consideração os empreendimentos já contratados em leilões anteriores, o Estado irá adicionar 1,091 GW até 2023, sendo a maior parte de usinas solares (72,3%).

O preço-teto para os projetos hídricos é de R$ 285/MWh, para as usinas eólicas, R$ 189/MWh, paras os empreendimentos solares, R$ 209/MWh, e para as térmicas, R$ 292/MWh.

O leilão é reverso, e tem a energia contratada os projetos que oferecerem o maior deságio em relação ao preço-teto para cada fonte participante.

Neste momento, o preço corrente para hidrelétricas é de R$ 269/MWh, para eólicas, R$ 171,14/MWh, para usinas solares, R$ 141/MWh, e para térmicas, R$ 41,34/MWh.

Este é o 30º leilão de energia nova A-6, com objetivo de contratação da demanda das distribuidoras em 2025. Para este certame, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) habilitou 1.541 projetos de parques eólicos, usinas solares, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e termelétricas a gás natural, biomassa e carvão mineral. No total, os empreendimentos somam 71,385 mil MW de capacidade instalada.