Leilão de bens do Aeroporto de Juazeiro do Norte tem lances iniciais entre R$ 80 e R$ 33 mil 

O Aeroporto de Juazeiro do Norte/Orlando Bezerra de Menezes (CE) promove nesta sexta-feira (18) a 1ª Edição do Leilão de Bens Inservíveis de 2019. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os lances iniciais dos lotes foram fixados em valores que variam de R$ 80 a R$ 33 mil.

Entre os itens disponíveis, agrupados em oito lotes, estão dois caminhões de combate a incêndio, aparelhos para ginástica, televisores, condicionadores de ar, além de sucatas de materiais diversos. O certame será realizado pela Sydney Leilões.

Poderão oferecer lances pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), possuidoras de documento de identidade (RG) e capazes nos termos da Lei Civil; além de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Segundo o superintendente do Aeroporto de Juazeiro do Norte, Usiel Vieira, um dos objetivos do leilão é liberar as áreas nas quais os itens estão armazenados, para que sejam melhor aproveitadas. “Os espaços poderão ser usados para outras atividades”, acrescenta Usiel.

Os objetos do leilão poderão ser visitados no aeroporto de Juazeiro do Norte, nos dias 16 e 17/10, das 9h às 17h e no dia 18/10, das 8h às 9h, mediante agendamentos prévios. O edital completo do leilão está disponível no site da Sydney Leilões.

O evento começa às 11h30, no auditório do Sest/Senat em Crato, localizado a 11 km do aeroporto.