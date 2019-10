Latam terá tarifa dinâmica para despacho de bagagens a partir de 21 de outubro

A Latam Airlines Brasil irá aplicar preços variáveis para o despacho de bagagens no Brasil a partir do 21 de outubro. O valor mínimo no novo modelo será, segundo a companhia, de R$ 33, enquanto o que o valor máximo será de R$ 120. A informação foi confirmada pela aérea nessa terça-feira (22).

Os preços dependerão do período de antecedência da compra do tíquete e outros detalhes. A medida, no entanto, vale apenas para voos dentro do Brasil. A Latam também definiu o preço de despacho de bagagens fora do padrão, que deverá ficar em R$ 140.

A companhia ainda afirmou que para encontrar taxas mais baratas será necessário realizar o pagamento junto com a passagem aérea, ou com pelo menos 48 horas de antecedência da viagem.

Confira a nota da Latam na íntegra

"A Latam Airlines Brasil informa que, a partir de 21 de outubro, os valores cobrados pelo despacho de bagagem nos voos domésticos passam a ter uma precificação dinâmica.

A implementação desta precificação, já utilizada nos despacho de bagagem nos voos internacionais e também na composição dos valores dos bilhetes aéreos, permitirá que o cliente tenha tarifas atrativas de acordo com antecedência da compra, a rota e o período do ano.

Considerando estes fatores, o passageiro poderá pagar a partir R$ 33 pelo despacho da mesma bagagem nos voos dentro do Brasil. Já o valor máximo pago pelo cliente no despacho de bagagem no aeroporto, que hoje é de R$120, seguirá inalterado.

A empresa salienta também que, no fluxo de compra do cliente, está descrito o valor exato que ele pagará pelo despacho da bagagem.

A empresa reforça também que antes da compra, o cliente pode simular o valor do serviço antes de efetuar a compra. Para as melhores tarifas, a companhia recomenda antecedência na compra do serviço de despacho de bagagem."