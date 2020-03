Latam já repatriou mais de 10 mil passageiros em 59 voos especiais

Segundo a Latam Airlines, entre 19 de março e 12h de ontem (24), o programa de repatriamento da companhia operou 59 voos especiais, repatriando mais de 10 mil pessoas provenientes de diversas partes do mundo. Em paralelo, no mesmo período, a companhia realizou 3.348 voos regulares, transportando 329.769 passageiros.

Ainda de acordo com a Latam, a companhia aérea continua trabalhando com as autoridades de diferentes países para obter licenças operacionais extraordinárias para trazer de volta, em voos especiais, passageiros impedidos de voltar para suas casas devido à crise global de saúde causada pelo coronavírus (Covid-19).

Para ontem (24 de março), estavam programados pelo menos 15 novos voos especiais, incluindo Lima-São Paulo, Cusco- São Paulo, Punta Cana-São Paulo e Cidade do México-Santiago, entre outros. "Da mesma forma, a empresa redobrou seus protocolos de segurança para operações regulares e em voos especiais de repatriamento", informa comunicado enviado para a imprensa.