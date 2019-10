KLM pode expandir conexões no Nordeste após saída da Condor

A KLM poderá aumentar o número de conexões no Nordeste nos próximos mêses. A perspectiva foi confirmada pelo diretor comercial para a América do Sul do grupo Air France KLM, Seth van Straten, durante evento em São Paulo. A estratégia estaria baseada na saída da companhia alemã Condor, que encerrou atividades no Brasil em setembro.

O diretor comercial, no entanto, não deu mais detalhes das possíveis novas operações. Atualmente, a companhia holandesa opera, coletivamente com a Air France e a Gol, o hub do Aeroporto Internacional de Fortaleza, com voos para Paris e Amsterdã.

"É muito bom para nós (a saída da Condor), mas temos outras companhias que vão entrar no mercado, como a Air Europa, que vai começar em Fortaleza então vamos ver, mas, para agora, eu vejo esse momento como uma oportunidade para nós e a Gol de fazer novas conexões dentro do Nordeste", disse Seth.

O diretor comercial ainda disse que a Air Eupora deverá ser uma parceira da KLM no Brasil, com uma "joint venture estratégica".

Operações

A Condor anunciou a saída do mercado brasileiro em setembro, tendo realizado o último voo entre Fortaleza e Frankfurt no fim de semana dos dias 26 e 27.

A companhia operava duas frequências no Ceará para Frankfurt. Recife era a outra base da empresa no Brasil. Além disso, a Condor chegou a ter rotas para São Paulo e Rio de Janeiro.

A Condor estava no Brasil desde 2014.

Turistas

Sobre as rotas ligando o Ceará à Holanda, Seth disse que o número de turistas holandeses indo ao Estado teve um crescimento de mais 200% durante o primeiro ano de operação da KLM no hub.

"Os holandeses gostam muito de kitesurf, então muitos estão indo conhecer Fortaleza, e o Cumbuco, mas não temos os números de cabeça. Agora, sei que tivemos um crescimento de mais de 200% da chegada de holandeses no Ceará", disse.