Justiça registra 34 acidentes de trabalho por dia no Ceará em 2018

Mais de 12,5 mil acidentes de trabalho foram registrados no Ceará em 2018. O dado é do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho e divulgados pela Justiça do Trabalho do Ceará para lembrar o Dia Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho (27 de julho). O número representa 34 acidentes por dia durante o ano passado.

No entanto, segundo o juiz Carlos Alberto Rebonatto, o dado não representam a totalidade dos casos, pois há uma subnotificação no País como um todo. “Esses números não representam a totalidade, porque metade dos acidentes de trabalho que ocorrem no País não são comunicados à Previdência Social”, ressaltou Rebonatto, um dos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro.

Em 2018 foram registrados 58 mortes em consequência de acidentes de trabalho no Ceará.

Já os gastos com este tipo de incidente somaram mais de R$ 10,5 milhões, segundo o Instituto de Nacional de Seguro Social (INSS). O valor, entretanto, também considera os seis primeiros meses de 2019, além dos gastos referentes a casos no ano passado.

Para outro gestor regional do Programa Trabalho Seguro, o desembargador Francisco José Gomes, todos perdem com os acidentes de trabalho. “O patrão perde sua mão de obra e, por vezes, tem que pagar indenização elevada por danos morais ou materiais; perde a sociedade, porque terá que arcar, por meio da Previdência Social, com os custos da aposentação ou com a pensão desse trabalhador, e perde também a família do acidentado”, ponderou.