Justiça do Ceará suspende pagamento de plano de recuperação de empresa do ramo de aço

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) determinou a suspensão do pagamento total do plano de recuperação da Comercial Ferro e Aço Ltda. A empresa está em processo de recuperação judicial e alegou dificuldades de arcar com os pagamentos devido à crise do novo coronavírus.

O juiz Cláudio de Paula Pessoa, da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências do TJ-CE também proibiu o corte dos serviços de energia elétrica, água, luz, gás e telefone junto aos pólos de atividades da empresa, pelo prazo de 90 dias, sob pena de multa de R$ 5 mil por dia de descumprimento.

Segundo a defesa da Comercial Ferro e Aço, a pandemia do coronavírus gerou impactos consideráveis na atividade econômica da empresa, considerando a paralisação das atividades não essenciais.

Os principais efeitos sentidos seriam uma queda drástica no faturamento e intervenção no fluxo de caixa, cujos efeitos foram imediatos segundo a empresa.

Demanda

De acordo com um levantamento do Instituto Aço Brasil, a indústria brasileira de aço registrou uma queda de 50% na demanda, representando queda nas vendas internas de aço durante o mês de abril.

Atualmente, o setor opera com apenas 41% da capacidade instalada.