Japoneses da Sumitomo adquirem fábrica de defensivos em Maracanaú

A empresa japonesa Sumitomo Chemical anunciou a compra das operações da Nufarm na América do Sul por US$ 800 milhões. O acordo incluiu negócios na Argentina, Chile, Colômbia e no Brasil, onde a Nufarm possui uma fábrica em Maracanaú, além de um escritório em São Paulo e oito Centros de distribuição. A informação é do jornal Estado de São Paulo.

A transação deverá ser concluída ainda no primeiro semestre de 2020, mas ainda depende da aprovação dos acionistas da Nufarm.

Com a captação de recursos, a Nufarm deverá fazer novos investimentos na Europa, América do Norte e na Nuseed, subsidiária do setor de sementes da empresa.