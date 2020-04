Itaú Unibanco doa R$ 200 mil para plataforma open source de ventilador mecânico

O Itaú Unibanco anuncia a doação de R$ 200 mil para uma plataforma open source (plataforma aberta) de ventilador mecânico. Por meio dela, qualquer empresa é capaz de reproduzi-lo em impressora 3D, com curadoria técnica. O equipamento possibilita a ventilação mecânica durante o atendimento de pacientes com angústia respiratória, sendo especialmente importante nos primeiros dias de atendimento em UPA, PS e Samu.

Os recursos direcionados a esta iniciativa fazem parte da doação de R$ 150 milhões realizada pelo Itaú Unibanco, por meio da Fundação Itaú para Educação e Cultura e do Instituto Unibanco, conforme anunciado em março. O objetivo é apoiar as comunidades vulneráveis e ajudar na contenção do novo coronavírus (Covid-19) e no tratamento dos infectados pelo coronavírus.