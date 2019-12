IPVA 2020: cerca de 2,2 milhões de veículos serão tributados

Cerca de 2,2 milhões de veículos deverão ser tributados com o Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotores (IPVA) no próximo ano, segundo estimou a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). O detalhamento de valores para cada modelo emplacado no Estado deve acontecer na tarde desta segunda-feira.

A previsão de arrecadação da Sefaz gira em torno de R$ 1 bilhão, dos quais devem ser distribuídos entre o Tesouro Estadual (50%) e os municípios cearenses (50%) nos quais os veículos têm sede.

Neste ano, segundo o Portal da Transparência do Ceará, a previsão de receita para o IPVA é de R$ 920,11 milhões. Até a noite de ontem, quando a pesquisa foi realizada, o total arrecadado pelo imposto girava em torno de R$ 911,03 milhões.