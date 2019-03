IPVA 2019: segunda parcela do imposto vence nesta sexta-feira; saiba como efetuar o pagamento

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2019 vence nesta sexta-feira (08/03). O pagamento pode ser efetuado mesmo sem a quitação da primeira parcela ou de débitos anteriores.

Para imprimir o boleto, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda do Ceará e clicar no botão do IPVA, localizado na seção de destaques. O proprietário necessita informar o chassi do veículo, ou a placa e o Renavam do veículo.

O pagamento pode ser feito normalmente nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander, Itaú, nas casas lotéricas e na rede de farmácias Pague Menos. Quem preferir pode pagar o imposto por meio dos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

Para chegar aos valores constantes nas tabelas do IPVA, a Sefaz considerou a tabela divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que expressa os preços médios de mercado dos veículos, efetivamente praticados por estado.

Para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do imposto, ainda restam quatro parcelas, que devem ser pagas em 8 de março, 8 de abril, 8 de maio e 10 de junho. Até o momento, cerca de 780 mil donos de veículos já acertaram o pagamento da primeira parcela.

Arrecadação

Este ano, 2.271.067 veículos foram tributados, com uma previsão de arrecadação de cerca de R$ 1 bilhão no Ceará. Conforme a Sefaz, 50% desse valor pertence ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses.

Desde 2015, a Sefaz não envia cobranças do IPVA pelos Correios. Todos os boletos para pagamento encontram-se disponíveis aos contribuintes no site da Secretaria.

Os contribuintes que não quitaram a primeira parcela do imposto, que venceu no dia 8 de fevereiro, ainda podem efetuar o pagamento. É só acessar o link de emissão do DAE e imprimir o boleto do IPVA atualizado, com o acréscimo de juros e multa de 0,15% ao dia, até o limite de 15% sobre o valor do imposto.