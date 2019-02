IPC-S fecha janeiro com alta de 0,57%, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), desacelerou em três das sete capitais pesquisadas na última quadrissemana de janeiro na comparação com a leitura anterior. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (04), pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No fechamento do mês, o IPC-S apresentou alta de 0,57%, após expansão de 0,29% na terceira quadrissemana de janeiro.

Conforme a FGV, os decréscimos registrados nas taxas do IPC-S em relação à quadrissemana anterior nas cidades foram os seguintes: Salvador (de 0,51% para 0,47%), Brasília (de 0,38% para 0,29%) e Rio de Janeiro (de 0,70% para 0,49%). Já os acréscimos foram verificados em Belo Horizonte (de 0,71% para 0,80%), Recife (de 0,45% para 0,48%), Porto Alegre (de 0,34% para 0,36%) e São Paulo (de 0,73% para 0,82%).