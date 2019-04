Investir nos EUA favorece estadia de brasileiros que desejam morar no País; veja dicas

Quem sonha ou planeja ter um negócio nos EUA, pode começar com muito pouco. É o que o Luca Martins, consultor financeiro da InvestPlus, empresa especializada em investimentos e mercado imobiliário, orienta aos brasileiros que desejam morar no País. Para garantir um bom investimento, é preciso começar abrindo uma empresa a fim de ser possível realizar a abertura de uma conta doméstica nos Estados Unidos.

“Não existe o mínimo de capitalização para abertura de empresa. E também não é necessário ter residência ou visto especial. O importante é dar o passo para conseguir o passaporte, iniciando a transação cambial e juntar dinheiro nessa conta para comprar uma casa, por exemplo”, orienta o consultor.

Após isso, é possível realizar a abertura de uma empresa virtualmente com cerca de US$ 600 a 1500 dólares. Com isso, o investidor protege seu patrimônio e constrói crédito no mercado e proteção contra o imposto sobre sucessão de bens.

De acordo com o consultor da InvestPlus, a rentabilidade para se investir em outro país é vista em três aspectos: o retorno financeiro em aluguéis de imóveis, taxa de valorização cambial e especulação imobiliária. “Você ganha em torno de 10% a mais ao ano em cada aspecto”, explica Luca Martins.

Desafios

O principal perfil do brasileiro é investir primeiramente em imóveis, porque é mais seguro. Mas os principais segmentos mais escolhidos em negócios são o setor de serviços, cosméticos e beleza. Para o especialista, os EUA são o 8° País com a maior facilidade em se internacionalizar uma marca.

A principal barreira para quem deseja investir é a própria habilidade em se comunicar em inglês ou simplesmente a falta de conhecimento em conhecer a cultura do País. “Quando abrimos uma empresa através de uma assessoria financeira, é mais fácil de se tirar o visto, através de uma categoria E, destinada a investidores. Abrir um negócio é o caminho mais certo para quem quer morar nos EUA definitivamente”, comenta Martins.