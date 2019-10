Inscrições para o Edital de Economia Criativa do Sebrae/CE se encerram na sexta-feira

Pequenos negócios da área da Economia Criativa têm até a próxima sexta-feira (25) para participar do Edital de Economia Criativa do Sebrae/CE. A iniciativa visa contribuir para a promoção da inovação e do incremento da competitividade de empreendimentos criativos já em atividade no estado do Ceará. A seleção pública irá disponibilizar recursos da ordem de R$ 410 mil, destinados a até 45 projetos. As inscrições devem ser realizadas pelo site http://editaleconomiacriativa.com.br/

Podem participar da seleção Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), com projetos inovadores nas áreas do Design (Moda, Interiores e Paisagístico); Audiovisual: (Cinema e Vídeo, TV, Rádio, Jornais e Publicidade); Artes Visuais (Pintura, Escultura, Desenho e Fotografia); Patrimônio Natural e Cultural / Expressões Culturais (Espetáculos, Museus, Parques Temáticos, Artesanato, Circo, Teatro, Dança e Festas Populares) e Mídias Interativas (Games e Podcast).

O processo seletivo para o Edital de Economia Criativa conta com três etapas: preenchimento de formulário online, submissão eletrônica do projeto e, por fim, a apresentação da documentação comprobatória de habilitação jurídica e fiscal. O resultado final dos selecionados será divulgado no dia 27 de novembro.

Projeto Nordeste

O Edital de Economia Criativa é parte do Projeto Cadeia de Valor da Economia Criativa do Nordeste, iniciativa da Associação Brasileira das Unidades Estaduais do Sebrae – Região Nordeste (Abase Nordeste), em parceria com o Sebrae Nacional e as Unidades Estaduais do Sebrae da região. O Projeto tem o objetivo de promover o fortalecimento dos negócios criativos da região, contribuindo para a geração de emprego e renda no território.



