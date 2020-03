Inscrições para coworking do BNB vão até o fim desta semana

O Banco do Nordeste recebe até esta sexta-feira (6), as inscrições de startups que desejam ocupar espaços de coworking. Entre as vagas destinadas, seis são para Fortaleza e as demais vagas estão distribuídas para Hub de Inovação do BNB em Recife (10) e Salvador (5).

O edital com as condições de participação e formulário para o preenchimento podem ser acessados no site do BNB, o resultado será divulgado no dia 13 de março.

Mesmo com as vagas destinadas para o Nordeste, as vagas podem ser ocupadas por empresas de toda a Região, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo que atuam no ramo de soluções para agronegócios, concessão, administração e recuperação de crédito, economia criativa, educação, energias renováveis, espaços inteligentes, finanças, microfinanças e inclusão financeira para microempreendedores, negócios de impacto social, saúde e serviços e processos de gestão para micro e pequenas empresas.

Vantagens

Entre os benefícios da oportunidade estão destinados para os selecionados estão a possibilidade de usar como endereço fiscal os espaços de coworking e usufruir de todas as vantagens que os equipamentos oferecem. Além disso, também há possibilidade de participação em eventos de fomento ao ecossistema de inovação, newtworking, compartilhamento de experiências e conhecimentos e redução de custos de salas de reuniões e internet.