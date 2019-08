Inflação: Região Metropolitana de Fortaleza registra a primeira queda do ano em julho

A inflação na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) registrou a primeira queda do ano em julho, com um recuo de 0,15%. Os grupos Transporte (0,65%), Vestuário (0,48%) e Saúde e cuidados pessoais (0,40%) tiveram variação negativa no mês influenciando o resultado. Os dados são referentes a pesquisa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (8).

Dos nove grupos pesquisados, cinco tiveram retração. Ainda puxaram a queda, os grupos habitação (0,19%) e comunicação (0,07%). Na ponta oposta, Despesas pessoais (0,54%) e Educação (0,07%) tiveram variação positiva no mês.

Alimentação

De acordo com o IBGE, o grupo alimentação corresponde por quase um terço das despesas das famílias e, na passagem de junho para julho, o grupo apresentou estabilidade no nível dos preços.

Os itens que mais inflacionaram em julho foram: cebola (36,43%), alho (7,59%), uva (6,24%), mamão (5,89%) e maça (4,89). Já os itens tomate (15,66%), feijão carioca (11,67%), banana prata (11,48%), cenoura (10,16%) e goiaba (9,93%) tiveram abatimento nos preços.

Apesar do cenário de deflação em julho, no acumulado ao ano, Fortaleza apresentou a segunda maior variação do País, com taxa de 3,15%, perdendo apenas para Aracaju que registrou inflação de 3,24% no ano.

O resultado foi influenciado pelos grupos educação (5,44%)habitação (5,42%), saúde e cuidados pessoais (4,29%), alimentação (3,43%) que apresentaram maior inflação no acumulado ao ano.



Nordeste

Segundo o IBGE, a RMF teve o segundo maior recuo do Nordeste em julho, São Luís liderou o ranking com queda de 0,16%. Recife apresentou a maior inflação da região, com avanço de 0,19%, seguido de Aracaju (0,13%).