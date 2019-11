Inflação na RMF mantém maior alta do País

A inflação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) continua registrando a maior alta do País no acumulado ao ano desde março. Em outubro, o índice aponta uma taxa de 3,45% no ano e nos últimos 12 meses. Os dados são referentes a pesquisa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (8).

De acordo com o IBGE, no mês, a inflação da RMF teve um leve crescimento de 0,04% ante setembro (-0,08%). No entanto, o resultado está abaixo do nacional que registrou inflação de 0,10%, o menor taxa desde outubro de 1998, quando o IPCA ficou em 0,02%.

Grupos

O grupo saúde e cuidados pessoais foi o que mais contribuiu para este resultado na RMF, com um crescimento de 0,42% no mês. Segundo o economista Alex Araújo, o aumento no grupo pode ser explicado pela renegociação dos preços dos planos de saúde.

"O plano de saúde pode estar aumentando acima da inflação, porque a inflação médica é mais alta que o IPCA, então a correção dos planos de saúde termina ultrapassando o próprio indicador oficial", comenta.

Entre os nove grupos pesquisados, três apresentaram recuo, com destaque para o grupo habitação que apresentou uma variação negativa de 0,65% devido ao item energia elétrica que deflacionou 2,77% no mês. Logo em seguida estão os grupos comunicação (0,15%) e despesas pessoais (0,02%).

Na ponta oposta, os grupos saúde e cuidados pessoais (0,42%), transporte (0,22%), alimentação e bebidas (0,17%) e educação tiveram variação positiva.

Alimentação

Dentro do grupo alimentação, os itens que mais inflacionaram em outubro foram: laranja-pera (9,52%), óleo de soja (4,20%), feijão fradinho (4,17%), tomate (3,17%), feijão carioca (2,97%), maça (2,46%) e acém (2,25).

Segundo Araújo, a alimentação é um dos fatores determinantes para essa diferenciação na inflação, já que muitos produtos consumidos em Fortaleza são importados de outros estados.