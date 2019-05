Inflação: Fortaleza tem a maior variação no ano e, é o terceiro maior índice do país em maio

A prévia da inflação oficial em Fortaleza desacelerou na passagem de abril para maio, caindo de 0,99% para 0,51%. Apesar da retração, a Capital registra o maior índice do país no acumulado no ano, com variação de 3,05%. Os dados foram divulgados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fortaleza apontou a terceira maior variação do país em maio, ficando atrás apenas de Goiânia (1,10%) e Belo Horizonte (0,56%). Todos os grupos pesquisados apresentaram a mesma variação de abril.

O principal responsável pela inflação de 0,51% na prévia de maio foi o grupo habitação (2,0%), devido ao item energia elétrica que subiu 0,72% no mês, considerando a bandeira tarifária amarela, em vigor desde 1º de maio, com a cobrança adicional de R$ 0,01 por kwh consumido. A Região Metropolitana de Fortaleza apontou alta de 6,34% levando em conta o reajuste de 7,39% em vigor desde 22 de abril.

Com o resultado de maio, a prévia da inflação em Fortaleza acumulada nos últimos 12 meses chega a 4,96%.

Brasil

A média nacional registrou um recuo de 0,35% em maio ante 0,72% apresentado em abril. Apesar da desaceleração, o resultado foi a maior variação para o mês desde 2016. O IPCA-15 acumula 2,27% no ano e 4,93% em 12 meses, acima dos 4,71% observados nos 12 meses imediatamente anteriores, informou o IBGE.