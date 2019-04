Inflação de Fortaleza é a 4° mais alta do País, segundo IBGE

A inflação em Fortaleza, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), chegou a 1,04% em março, indicando que a Capital ficou 4° maior inflação do País e a terceira do Nordeste, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao mês passado, o percentual indicou um aumento de 50,7%, já que o mês de fevereiro registrou uma inflação de 0,69%.

As variações mais expressivas para o aumento na Capital foram observadas nos grupos combustíveis: gasolina (8,54%) e etanol (5,26%), além de alimentação e bebidas(1,79%).

Maiores altas

Segundo o levantamento do IBGE, o preço de comercialização do feijão-carioca continua subindo e ficou em 105%. A batata-inglesa foi outro item que se destacou por conta do encarecimento desde fevereiro, com o preço com alta de 59,18%.