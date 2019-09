Inflação de Fortaleza acumula variação de 3,5% em 2019; maior do País

A inflação oficial de Fortaleza medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou variação de 0,33% em agosto, de acordo com dados divulgados na manhã desta sexta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a elevação no oitavo mês do ano, o índice acumula alta de 3,50% em 2019 e de 4,43% nos últimos 12 meses. As variações acumuladas no ano e em 12 meses são as maiores do País.

Os números estão acima da média nacional. Em agosto, a inflação no Brasil ficou em 0,11%. Com o resultado, a variação acumulada no País em 2019 marcou 2,54% e, em 12 meses, o IPCA acumula alta de 3,43%. De acordo com a última estimativa feita por economistas consultados para o Boletim Focus, a inflação no Brasil deve encerrar 2019 em 3,59%.

A variação de 0,33% representa o maior resultado mensal desde abril deste ano, quando a inflação de Fortaleza chegou a marcar 0,91%. No mês imediatamente anterior a agosto, julho, houve deflação de 0,15%, de acordo com os números do IBGE. Em agosto do ano passado, a inflação de Fortaleza havia ficado negativa (-0,28%).

Em agosto, por grupos de produtos e serviços, "Habitação" apresentou a principal alta de preços, com inflação de 2,50%. Os preços nos "Artigos de Residência" subiram 0,83%. Em contrapartida, o grupo "Alimentação e Bebidas", que normalmente impulsiona a inflação de Fortaleza, apresentou variação negativa de 0,50%. Também houve deflação no grupo "Saúde e Cuidados Pessoais".

Água e luz

O IBGE pontua que o item energia elétrica, que já havia registrado alta de 2,03% no mês anterior, subiu 9,01%, contribuindo com 0,28 p.p. no índice do mês. "Após a vigência, em julho, da bandeira tarifária amarela, que onera as contas de luz em R$ 1,50 a cada 100 quilowatts-hora consumidos, passou a vigorar, em agosto, a bandeira vermelha patamar 1, em que há cobrança adicional de R$ 4,00 para cada 100 quilowatts-hora consumidos", diz o instituto.

O IBGE ressalta ainda que o reajuste de 15,86% nas tarifas de água e esgoto influenciaram a alta de preços no grupo "Habitação". "Além disso, o grupo habitação foi influenciado pela taxa de água e esgoto na Região Metropolitana de Fortaleza (3,79%). Houve redução, no dia 2 de julho, de 15,86% para 4,31%, do reajuste concedido inicialmente em fevereiro. No entanto, a partir do dia 9 de julho, a redução foi cancelada e o reajuste de 15,86% voltou a vigorar".