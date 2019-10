Inflação da Região Metropolitana de Fortaleza cai 0,08% em setembro, diz IBGE

A inflação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) apresentou queda real de 0,08% em setembro. A deflação acontece após haver alta de preços de 0,33% em agosto, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), monitorado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As despesas com alimentação e bebidas, cujos valores reduziram em 0,81%, foi o componente de maior peso no mês passado. Ainda ajudaram na queda da inflação os gastos com habitação (-0,46%), educação (-0,11%), artigos de residência (-0,09%) e comunicação (-0,02%).

No sentido contrário, as despesas com saúde e cuidados pessoais foram as que mais encareceram no mês passado, com alta de 0,85% nos preços. Além delas, os segmentos de transportes (0,71%), vestuário (0,57%) e despesas pessoas (0,20%) também registraram aumento nos valores.

Apesar disso, de janeiro a setembro, a inflação acumula alta de 3,41% na RMF, a maior entre as regiões metropolitanas pesquisadas. Nessa base de comparação, as despesas com habitação são as que mais tem pesado, com aumento de 7,57%, seguida de educação (5,78%) e saúde e cuidados pessoais (4,77%).