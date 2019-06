Inflação da construção civil sobe para 0,44% em junho

O Índice Nacional de Custo da Construção-M (INCC-M), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou inflação de 0,44% em junho. A taxa é maior que a de maio (0,09%). O índice acumula variações de preços de 1,81% no ano e de 3,76% em 12 meses.



O aumento da taxa foi puxado pelo custo da mão de obra, que cresceu 0,72% em junho, depois de uma alta de apenas 0,01% em maio. O principal responsável pela alta foi o serviço técnico, que teve inflação de 0,84%.

Os serviços de construção ficaram 0,20% mais caros em junho, puxados pelos serviços técnicos (0,47%). Já os materiais e equipamentos tiveram uma variação de preços de apenas 0,09%.

O item que mais encareceu foram os produtos químicos (0,71%), já o que mais barateou foram os equipamentos para transporte de pessoas (-0,59%). As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (26), no Rio de Janeiro.

Credibilidade

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas subiu 1,8 ponto em junho, ao passar de 91,4 para 93,2 pontos. Esse foi o primeiro resultado positivo em 2019. Em médias móveis trimestrais, o indicador cedeu 1,2 ponto, quarta queda consecutiva.

Em maio, a confiança subiu em 8 dos 13 segmentos. A melhora do índice ocorreu devido a um avanço do Índice de Expectativas (IE-COM), depois de quatro quedas consecutivas.

O IE-COM avançou 5,1 pontos em junho, mas ainda se encontra abaixo dos 100 pontos (99,9 pontos). Por outro lado, o Índice de Situação Atual (ISA-COM) recuou 1,5 ponto em junho, registrando 86,8 pontos, menor valor desde dezembro de 2017 (86,0 pontos).

“Apesar da melhora, o IE-COM ainda está em nível semelhante ao do período eleitoral, sugerindo que ainda há um processo de calibragem depois de fortes quedas ao longo do início do primeiro semestre. Por outro lado, a nova queda dos indicadores de situação atual mostra que os empresários do setor estão incomodados com o ritmo das vendas, reforçando o cenário de recuperação gradual, dada a vagarosa recuperação do mercado de trabalho e o nível baixo da confiança dos consumidores”, avalia Rodolpho Tobler, Coordenador da Sondagem do Comércio da FGV IBRE.

Resultado trimestral

Mesmo com o resultado positivo de junho, é possível observar que o ICOM voltou a fechar um trimestre em queda. As variações do ICOM têm sido mais influenciadas pela volatilidade das expectativas ao longo dos últimos meses. Ao mesmo tempo, com o resultado negativo de junho, o ISA-COM voltou a fechar dois trimestres seguidos em queda, o que não acontecia desde 2015.

O resultado reforça que, mesmo que as expectativas estejam passando por um período de calibragem com alta volatilidade, os indicadores de situação atual confirmam que o ritmo de vendas ao longo do primeiro semestre de 2019 continua fraco.