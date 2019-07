Inflação acumulada em 2019 na RMF é a maior do País

Fortaleza apresenta a maior inflação do país no acumulado no ano, com uma variação de 3,31% em junho. Os dados são referentes a pesquisa Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (10).

O aumento do preço de produtos e serviços na Capital decorreu pelo leve avanço de 0,26% em junho ante 0,21% em maio, quando o índice apontava o segundo menor resultado do ano, atrás apenas de janeiro (0,16%).

O grupo que mais contribuiu para o crescimento da inflação no mês foi o de Saúde e Cuidados Pessoais, com variação de 0,80%. O resultado também foi impulsionado pelos grupos Vestuário (0,76%), Alimentação e Bebida (0,64%) e Despesas Pessoais (0,24%).

Os alimentos ficaram mais caros em junho devido a inflação de 0,64% nos preços. Em maio, o índice apontava deflação de 0,39%. O tomate foi o principal item que pesou no bolso do consumidor, com uma variação de 5,25% no mês, seguido das carnes (0,47%). Já os itens frutas (-6,14%) e feijão-carioca (-14,80%) aliviaram os preços.

Com o resultado de junho, a Capital acumula em 12 meses uma variação de 3,85%, a terceira maior variação do país. Atrás apenas do Rio Branco (4,74%) e Aracaju (4,07%).

País

A inflação no país se manteve estável em junho, com variação de 0,01%. O resultado aponta o menor percentual mensal desde novembro de 2018, quando o índice registrava deflação de 0,21%. Em 12 meses, o país acumula inflação de 3,37% e 2,23% no ano.