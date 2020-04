Indústria têxtil adota uso de máscaras de tecido para colaboradores no Ceará

O setor têxtil cearense está adotando as máscaras de tecido para contornar as dificuldades de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. Para evitar gastos elevados com máscaras descartáveis, as indústrias vêm recorrendo às alternativas de pano para manter o nível de atividade.

A medida foi tomada após uma consulta do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego para substituir as máscaras descartáveis. A ideia era reduzir os custos operacionais sem prejudicar a segurança dos trabalhadores.

Fábio Pinheiro, da Unitextil, enalteceu a consulta da Fiec à SRTE e afirmou que já implementou a medida na fábrica e avaliou-a como positiva. Ele vem estimulando outras empresas a adorem a mesma posição.

"As máscaras descartáveis estão custando o triplo do preço que custavam há 3 meses atrás. Sendo assim, conseguimos reduzir bastante esse custo com a substituição pelas máscaras de tecido de algodão", disse Fábio.

O representante da Unitextil ainda disse que a iniciativa poderá auxiliar hospitais a comprar os equipamentos de proteção individual, usados por médicos e enfermeiros, por um preço menor.

"Além disso, entendemos que, se as empresas deixarem de concorrer com os hospitais na compra dessas máscaras descartáveis, haverá uma significativa redução na pressão de preços no mercado e os hospitais poderão adquirir esses EPI’s a custos bem menores", completou.