Indústria elabora mais de 50 ações para tornar relação com poder público mais eficiente

Após quatro meses da chamada "Jornada do Empreendedor", será apresentada nesta quarta-feira (20) na FIEC o balanço da primeira fase do Projeto de Otimização, Eficiência e Inovação do Ambiente de Negócios no Ceará, que compreende as principais reclamações para empreender combinado às teses de transformações para solucionar esses problemas.

"Iniciamos uma escuta dos empresários, a gente quer entender como é a sua jornada. Ou seja, quais são os trâmites que ele tem que passar, quais burocracias que eles estão submetidos e onde tem mais entraves na relação dele com o Estado, com qual secretaria e em que tipo de serviço", pontua André Siqueira, presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC).

Nesse diagnóstico, os obstáculos mais frequentes foram encontrados em dois eixos: trâmites tributários e conformidade legal.

O primeiro envolve quesitos como apuração de impostos, emissão de documentos e arrecadação e isenção tributária. Já o segundo abrange atualização de licenças e documentação, bem como a sua fiscalização, como alvarás, licenciamento ambiental e do corpo de bombeiros, entre outros pontos.

Entre os entrevistados, segundo André, estavam presidentes de câmaras temáticas da ADECE e de conselhos temáticos da FIEC, representantes da Fecomércio, Sebrae, CDL e outros setores.

"O CID criou um canal de acolhimento online através de um site onde recebemos contribuições de pessoas que colocavam as suas dores, as suas dificuldades. Nós construímos a partir disso a Jornada do Empreendedor, que tem questões relacionadas a abertura, operação e encerramento da empresa e da questão de fomentos e incentivos", completa.

Resultado

A partir desse diagnóstico, foram elaboradas teses de transformações para servirem como instrumento para resolver ou minimizar os problemas identificados na Jornada, as quais serão apresentadas também na FIEC nesta quarta.

"Estamos trabalhando com o Governo em cima dessas teses que nós julgamos que podem. No próximo mês com certeza terá pontos já resolvidos. O Governo tem total interesse que isso caminhe", ressalta.

As teses foram divididas em três categorias: Legislação, Regras de Negócios e Tecnologia. E as resoluções vão para além da base de dados unificado, previsto desde antes do início do projeto. "Hoje o relacionamento da empresa com o Governo é individualizado em cada órgão que ele vai, esse portal único para registro e acompanhamento de processos daria um ganho muito positivo para quem quer empreender. É algo mais complexo, mas está no radar do Governo", pontua.

Dessas três categorias, as mais de 50 ações foram divididas ainda em dois pontos: para curto e longo prazo.

"Temos teses que estamos classificando como imediata que, dependendo do Governo, tem a possibilidade de ser implementada em curto prazo e tem outras que requerem maior aprofundamento com os órgãos. Porque às vezes depende de investimento do governo ou de contratação de pessoas. Estamos trabalhando de forma separada para que a gente possa em breve ter alguma visão já das teses acontecendo", acrescenta.

O Programa é desenvolvido pelo CIC, em parceria com o Governo do Estado do Ceará e apoio da FIEC, Sebrae, BNB, CDL e Fecomércio.