Indústria defende suspensão de reajuste de energia

A autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para postergar o reajuste da energia elétrica no Ceará por 90 dias não agradou o setor produtivo do Estado. Em comunicado, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) aponta que o reajuste é inadequeda e inoportuno, devendo, portanto, ser suspenso e não somente adiado.

O reajuste da tarifa para a indústria foi de 3,78%, vigorando a partir de 30 de junho - antes previsto para 22 de abril.

Segundo o pronunciamento, o setor produtivo "está debruçado em questões tais como superar estes momentos tão difíceis" e "jamais iria pensar em ter que pagar uma energia mais cara daqui a 90 dias".

De acordo com o pronunciamento, o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado do Ceará não recebeu as planilhas com as propostas de reajuste no prazo indicado - 12 dias antes da aprovação -, o que o impediu de participar do processo.

O comunicado ainda lembra que os segmentos estão sendo fortemente afertados pela paralização das atividades, pontuando a redução de 17% no consumo de energia nos dias úteis no Estado entre 19 de março e 5 de abril.

Para amenizar os prejuízos, a Fiec enviou carta à Enel e ao Ministério de Minas e Energia, assim como para a Aneel, com algumas demandas do setor produtivo, como a não incidência de multa aos setores que tiveram aumento substancial da demanda por conta da pandemia; a não suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento; a suspensão de multas e atualizações em caso de atraso no pagamento; o parcelamento das faturas em atraso em até 12 vezes sem juros ou correão; entre outras.

A Fiec informa que a carta foi respondida pela Enel, que apontou que as ações sugeridas não estão atualmente contempladas na regulamentação vigente.

"Assim, se a adotarmos, de imediato e em caráter geral, causará, além da possiblidade de inadimplência generalizada por parte dos clientes, um profundo desequilíbrio econômico-financeiro à concessão do serviço público de distribuição, colocando em risco, neste caso, a própria continuidade do serviço público de

fornecimento de energia elétrica, com prejuízos significativos para todos demais usuários, que precisam, ainda mais, da energia nesse momento", argumenta.