Indústria de calçados deve gerar até 500 novos empregos diretos no Ceará

Até 500 empregos diretos devem ser gerados no Estado a partir da exapansão da Neorubber Indústria de Sandálias, em Solonópole. É o que prevê um convênio assinado entre a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e o prefeito do município, Webster Pinheiro, a partir da construção de um galpão industrial no município para a empresa.

Segundo a Adece, a empresa atua Sertão Central desde 2014 e gera 250 empregos. Atualmente com as exportações para países da América Latina, a Neorubber produz cerca de 16 mil pares de calçados por dia. Com a ampliação, a expectativa é que a produção aumente para 25 mil pares.

Segundo Eduardo Neves, presidente da Adece, a expansão indica que o Estado tem credibilidade no segmento.

"A expansão representa o Ceará como referência no setor calçadista brasileiro. Temos credibilidade. Exemplo disso é que o mesmo grupo já investe no Ceará com a empresa Sugar Shoes, em Senador Pompeu", relata.

De acordo com Pinheiro, o galpão ofertado pela prefeitura de Solonópole tem 800 metros quadrados e deve começar a operar no segundo semestre desse ano. A estrutura a ser realizada pela Adece terá de 2 mil metros quadrados com previsão de entrega após 12 meses do início da construção.

A empresa consta em seu portfólio marcas como a Coca-Cola, Reserva, Be Forever, Rafithy, Jorge Bischoff, Loucos e Santos, Flamengo e Capricho .

Os calçados cearenses apontaram alta de 10,3% nas exportações de janeiro a maio deste ano em comparação ao igual período do ano passado.