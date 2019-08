Indústria cresce 3,1% no Ceará; resultado é o quarto maior do País

A produção industrial do Ceará foi a quarta maior do país no acumulado dos seis primeiros meses do ano, o índice registrou um crescimento de 3,1% em junho, ficando atrás do Rio Grande do Sul (8%), do Paraná (7,8%) e Santa Catarina (4,7%). Os dados são referentes a Pesquisa Industrial Mensal- Produção Física Regional (PIM-PF Regional) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (7).

De maio para julho a produção industrial no Estado se manteve estável, com uma leve retração de 0,9%. No segundo trimestre deste ano, o índice apontou um crescimento de 5,9%, ante o pequeno avanço de 0,4% no primeiro trimestre. Já em relação a junho do ano passado houve um leve crescimento de 0,7%. Em 12 meses, o Ceará acumula uma variação de 1,9%.

A atividade produtos de metal foi o segmento que mais contribuiu para o resultado do estado, com variação de 5,33%, seguido de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (1,31%), couro artigos para viagem e calçados (0,73%) e outros produtos químicos (0,63%).

Nordeste

O setor industrial no Estado teve uma retração de 8,6% em junho em comparação a junho do ano passado. Na passagem de maio para junho, a retração foi de 1,2%. No acumulado de janeiro a junho, o Nordeste apresentou queda de 2,6%, no acumulado de 12 meses uma variação negativa de 0,9%.