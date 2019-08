Indústria americana de armas quer instalar fábrica no Ceará

O Governo do Estado começará a negociar, nas próximas semanas, pela instalação de uma fábrica de armas no Ceará nos próximos anos. A informação foi confirmada pelo secretário de desenvolvimento econômico e trabalho estadual, Maia Junior. As tratativas, no entanto, ainda estão sendo consideradas como "muito incipientes" pelo representante do Estado.

De acordo com o secretário, uma empresa americana do setor de armamentos – concorrente da brasileira Taurus – procurou o Governo do Estado e Ministério da Defesa após as indicações do Governo Federal de flexibilização da legislação da posse e do porte de armas.

"Com as mudanças da regulamentação do Brasil, essa empresa americana quer investir aqui. Estávamos só aguardando que eles procurassem o Ministério da Defesa e, agora, vamos começar a ouvir a empresa para talvez termos uma fábrica de armas no Ceará", disse Maia Júnior.