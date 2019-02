Índice de Clima Econômico volta para patamar positivo depois de um ano

O Índice de Clima Econômico do Brasil registrou, em janeiro, o primeiro índice positivo depois de três trimestres com patamar negativo. O indicador ficou em 3,6 pontos, em uma escala de 200 pontos (que varia de menos 100 a 100). Na última pesquisa, feita em outubro de 2018, a pontuação era de -33,9 pontos.

A última vez que o Brasil tinha registrado uma pontuação acima de zero havia sido em janeiro de 2018 (4,3 pontos). Na média dos últimos dez anos, no entanto, o país ainda registra uma pontuação negativa (- 9,9 pontos). A pesquisa, realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), se baseia na avaliação de especialistas de economia do país.

O que puxou a melhora do indicador foi o Índice de Expectativas, que registrou 88 pontos em janeiro. Em outubro de 2018, a pontuação era de 25,9 pontos.

Já o Índice da Situação Atual, apesar de apresentar melhora, continuou em patamar negativo em janeiro (-56 pontos). Em outubro do ano passado, a pontuação era de -77,8 pontos.

A pesquisa também é realizada em outros países, em colaboração com o instituto alemão Ifo. Na média, o Indicador de Clima Econômico da América Latina teve uma leve melhora de outubro para janeiro, apesar de continuar em patamar negativo, ao passar de -10,7 para -9,1 pontos.

Entre os 11 países latino-americanos pesquisados, o Brasil está em sexto lugar, atrás de Paraguai (23,6 pontos), Chile (13,6), Bolívia (12,4), Colômbia (8,8) e Peru (5,5). O país está à frente de Argentina (-30,8), Equador e México (-41,9), Uruguai (-18,9) e Venezuela (-100).

Entre os Brics, o Brasil está atrás apenas da Índia (10,4 pontos) e à frente de Rússia (-22,1), África do Sul (-33,7) e China (-38,8). Outros países e regiões pesquisados são União Europeia (-13), Estados Unidos (-2,9), Japão (-18,9), Alemanha (11,5), França (-23,8) e Reino Unido (-46,7).