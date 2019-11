Índice de atividade turística cresce 5,9% no Ceará no acumulado do ano

O índice de atividades turísticas no Ceará cresceu 5,9% de janeiro a setembro deste ano, o melhor resultado entre os estados pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o Ministério do Turismo, além do Ceará, houve destaque também para São Paulo (5,1%), Minas Gerais (2%) e Rio de Janeiro (1,2%).

No acumulado do ano, o índice teve alta de 2,2% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo a pesquisa, o número foi impulsionado pelos ramos de locação de automóveis, de hotéis e de serviços de catering, bufê e comida preparada.

O País apresentou um crescimento de 4,8% em setembro em relação ao mês de agosto. O percentual, divulgado nesta terça-feira (12), é quatro vezes maior do que foi registrado por todo o setor de serviços no mesmo período (1,2%).

Destaque para os estados de São Paulo, que teve alta de 10,5%; Distrito Federal, com avanço de 4,8%; e o Rio de Janeiro, que expandiu em 2,1% suas atividades.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, celebrou os dados positivos apresentados e ressaltou a importância do setor para o País.

“Estamos trabalhando para conseguir resultados como estes, que mostram a relevância deste segmento para ajudar no desenvolvimento econômico do país. Ainda temos muito a crescer e vamos continuar atuando nisso, para gerar mais emprego e renda para os brasileiros”, comentou Álvaro Antônio.

Realizada pelo IBGE, a Pesquisa Mensal de Serviços produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no País. O levantamento traz a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.