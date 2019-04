Inadimplência cresce na Capital em abril e atinge 12,7% da população

O número de pessoas em situação de inadimplência (mais de 90 dias de atraso) aumentou na Capital cearense em abril. O indicador sofreu um incremento de 4,2 pontos percentuais (p.p), passando de 8,5% em março para 12,7% em abril.

O apontamento foi realizado pela Pesquisa do Endividamento do Consumidor, divulgada nesta terça-feira (23) pela Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

O cartão de crédito é um dos principais vilões para o aumento, cerca de 77% optam por ele na hora de comprar a prazo, principalmente para realizarem gastos com alimentação (45,8%).

Segundo a diretora institucional da Fecomércio, Claúdia Brilhante, o crescimento de consumidores inadimplentes é o que mais preocupa os comerciantes, pois são aqueles consumidores que já estão devendo há meses e não possuem condições de pagar suas dívidas.

Ela orienta ainda, que para evitar o potencial inadimplente, o consumidor deve negociar suas dívidas com parcelas pequenas, comprar me menores quantidades e realizar o pagamento à vista ou no débito.

"O consumidor precisa imediatamente frear um pouco nas compras à prazo e procurar fazer suas compras à vista. E em especial negociar dívidas com bancos e credoras de cartão de crédito", orienta.

Endividamento

O levantamento ainda aponta que mais da metade (60,3%) dos consumidores de Fortaleza possuem algum tipo de dívida. O resultado apresenta um aumento de 3,1 p.p. acima do indicador do mês anterior de 57,2%. No entanto, se comparado ao mesmo período do ano passado houve uma queda de 10,8 p.p, já que em abril de 2018 o índice era de 71,1%.

O valor médio das dívidas é estimado em R$ 1.602, com prazo médio de oito meses, comprometendo 39,2% da renda familiar dos consumidores. Os consumidores com dívidas em atraso (até 90 dias) também tiveram um incremento de 2,2 p.p., atingindo 22,2% da população em abril.

O perfil do consumidor endividado mostra a preponderância das mulheres (60%), com idade acima de 25 anos (63,8%) e renda familiar inferior a cinco salários mínimos (63,8%)

A pequisa ainda revela que 76,6% dos fortalezenses fazem orçamento e controle eficaz dos seus gastos. Porém, a diretora avalia que o consumidor precisa fazer um planejamento orçamentário e o cumprir para sair do vermelho.

Perspectivas

Cláudia avalia que o cenário para o mês de maio é bastante positivo devido ao Dia das Mães, que representa a segunda melhor data para o comércio. No entanto, o resultado da pesquisa do mês de abril pode preocupar o período, pois se os consumidores estiverem com o cartão de crédito comprometido, haverá uma maior dificuldade para realizar novas compras.