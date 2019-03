Imprensa francesa destaca voos da Air France-KLM para Fortaleza

A companhia aérea Air France-KLM parece mesmo entusiasmada com a ocupação dos voos entre as cidades de Paris e Amsterdã e Fortaleza. Um dos veículos mais lidos pelo trade francês, o Le Quotidien du Tourisme, publicou uma matéria que traz detalhes das rotas operadas pela empresa e a intenção de aumentar a frequência com o Brasil.

De acordo com a publicação, a partir de 31 de março deste ano, a Air France-KLM aumentará a oferta em relação ao mesmo período do ano anterior. No total, o grupo irá operar 58 novas rotas até outubro de 2019. São 302 destinos em 114 países. Para o Brasil, está garantido mais voos adicionais para Fortaleza. Sendo assim, três voos semanais conectarão Paris a Fortaleza e quatro de Amsterdã a capital cearense.

O ministro Marcelo Álvaro Antônio ressalta a importância do setor aéreo para o turismo do Brasil. “A abertura de novas rotas, juntamente com as medidas que avançaram na última semana, como a aprovação do texto-base do projeto de lei 2724/15 que elimina o teto de participação do capital estrangeiro em empresas aéreas nacionais, contribuirão decisivamente para aumentar o fluxo doméstico e internacional no Brasil, fortalecendo a economia e gerando mais empregos e renda”, celebra.

“No Brasil, após a inauguração do voo para Fortaleza em maio passado, a Air France e a KLM confirmam o sucesso destas rotas”, destaca o texto. Para a presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Teté Bezerra, quanto mais ofertas de voos, maior é a chance de o Brasil seguir na lista de destinos turísticos mais procurados por visitantes internacionais.

“Este aumento anunciado pela companhia nas frequências diretas que ligam a Europa ao Brasil, operadas pela Air France-KLM, mostra a consolidação da região como opção do turista europeu. A aviação é um elemento essencial para a atração de turistas ao Brasil. Os voos diretos facilitam e geram maior interesse do visitante internacional, que procura conforto e variedade nas ofertas”, diz a presidente da Embratur.

Outros voos internacionais da companhia também existem no Brasil. No início de dezembro do ano passado, foram lançados os diretos Miami-Fortaleza e Orlando-Fortaleza, ambas cidades norte-americanas. Atualmente, a companhia europeia opera, além de Fortaleza, para Rio de Janeiro e São Paulo.