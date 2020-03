Imposto de Renda: Universidades orientam gratuitamente na hora de fazer a declaração 

Instituições de ensino superior de Fortaleza estão oferecendo apoio à comunidade para elaborar a Declaração de Imposto de Renda 2020. O prazo para entrega do formulário é até o dia 30 de abril, mas as universidades disponibilizam o serviço até o dia 27.

Na Capital, o atendimento gratuito pode ser encontrado em três instituições: na Universidade de Fortaleza, Universidade Federal do Ceará (UFC) e na Universidade Estadual do Ceará (Uece),

No caso da Universidade de Fortaleza, a orientação deve ser marcada por meio de ligação ao número 3477-3193. Os dias e horários disponíveis são acordados durante o contato, nos turnos da manhã e da noite.

Na UFC, o suporte é oferecido às segundas e quartas pela manhã, e às terças e quintas no turno da noite. Não é necessário agendamento prévio. Mais informações podem ser obtidas no número 3366-7693.

Já na Uece, o serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, e também não é obrigatório fazer o agendamento. As dúvidas podem ser tiradas pelo número 3101-9756.

Em todos os casos, é necessário levar no dia do atendimento: a declaração de IRPF do ano anterior, documento de identificação, comprovante de endereço e de rendimentos.

Serviço:

Universidade de Fortaleza

Endereço: Avenida Washington Soares,1321

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Endereço: Avenida da Universidade, 2431

Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Endereço: Avenida Dr. Silas Munguba, 1700