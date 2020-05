IDT abre novo canal de atendimento para seguro-desemprego

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) disponibiliza dois novos canais de comunicação com a população para o seguro-desemprego.

O atendimento pode ser feito através do aplicativo de mensagens Whatsapp, pelo qual é possóvel ter acesso a todas informações necessárias sobre o benefício, como prazos, documentações, formas de acesso ao serviço online e um tira dúvidas.

Um chat na página do IDT também foi criado, através do qual o trabalhador que estiver com qualquer problema para ter acesso à plataforma gov.br

poderá conversar diretamente com um atendente, enviar sua documentação e realizar o cadastro do seguro no sistema.

Os serviços estão disponíveis desde segunda-feira (4). O acesso ao whatsapp é feito pelo link. Para falar com um dos atendentes pelo chat, os trabalhadores precisam acessar a página do IDT.