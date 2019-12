Ibovespa renova recorde com exterior favorável; dólar cai a R$ 4,19

O principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa, subiu 0,29%, a 110.622 pontos nesta quinta-feira (5), nova máxima histórica. O movimento positivou foi fruto do ambiente mais favorável no exterior, com declarações de líderes de Estados Unidos e China de que a fase um do acordo comercial entre os países está próxima de ser concluída.



As ações preferenciais da Petrobras subiram 1,31% e também sustentaram a alta do índice. A empresa é beneficiada pela valorização do barril de petróleo após novos cortes da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo).



A cotação do dólar também foi impactada pelo viés positivo e cedeu 0,35%, a R$ 4,1890, menor patamar desde 12 de novembro.



"Quando o mundo perde aversão a risco, é natural que dólar perca um pouco de valor. A cotação estava muito alta, o Brasil não está tão ruim assim", diz Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo, em referência a trégua na guerra comercial entre EUA e China.