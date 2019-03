Ibovespa registra queda de 0,2% nesta quinta-feira (7)

A cotação do dólar está em alta e o Ibovespa, da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, registra queda nesta quinta-feira (7). A cotação do dólar nesta manhã que chegou registrar a mínima de R$ 3,819, às 9h50, às 10h20 estava em leve alta de 0,031%, a R$ 3,837.

Por volta das 10h30, o Ibovespa caia 0,2%, aos 94.030,89 pontos.

Na última quarta-feira (6), em um dia de poucos negócios no mercado financeiro, a moeda norte-americana fechou no maior valor do ano, e a bolsa de valores caiu para o menor nível em dois meses.

O dólar comercial encerrou essa quarta-feira vendido a R$ 3,836, com alta de 2,47%. Esse é o valor mais alto desde o último dia de negociações em 2018. Em 28 de dezembro, a divisa tinha encerrado o ano vendida a R$ 3,876.

O Ibovespa fechou a Quarta-Feira de Cinzas com baixa de 0,41%, aos 94.217 pontos, na quarta sessão consecutiva de recuo.