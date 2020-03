Ibovespa cai 12,5% e novo circuit breaker é acionado

Em mais um dia de pânico nos mercados internacionais, o circuit breaker foi acionado, interrompendo as negociações na B3 pela quinta vez em uma semana, após o ibovespa cair mais de 12%, atingindo cerca de 72 mil pontos.

O pessimismo é uma das consequências das novas medidas emergenciais dos bancos centrais pelo mundo, especialmente do Fed, o banco central dos Estados Unidos, que cortou a taxa de juros para uma banda de 0% a 0,25%, que foi a segunda decisão extraordinária causada pelo coronavírus.

A decisão do Fed, tomada em uma reunião extraórdinária no domingo (15), sinaliza a exaustão de ferramentas de estímulo momentário. Além do corte, o Fed anunciou um programa de compras de US$ 700 bilhões em títulos. O calendário do Fed prevê reunião nesta semana.

O mercado leu a medida como um indicativo de que a economia do país deve tombar por causa do coronavírus, temor que tem se disseminado pelo mundo.

Na China, dados consolidados de janeiro e fevereiro mostraram queda de 20% nas vendas do comércio, de 25% nos investimentos e de 13,5% na produção industrial. O país paralisou suas fábricas e comércio por causa da doença ao longo de fevereiro.

Além disso, encontrou dificuldades de retomar a produção após a redução dos bloqueios. O dólar abriu em alta, beirou os R$ 5, mas desacelerou para R$ 4,90.

Os juros futuros de longo prazo voltam a subir, e o risco-país medido pelo CDS (Credit Default Swap) avança mais de 10% nesta manhã.

"O mercado local continua refém da retórica vivida no cenário internacional, na falta de notícias da mesma relevância no âmbito doméstico. Tanto o Tesouro quanto o Banco Central já se comprometeram a tomarem medidas de forma a amenizar o pânico nos mercados de títulos e de câmbio, mas a turbulência é certa na falta de mudanças na maneira que o mercado inicia a semana", escreveu a corretora Guide em relatório.