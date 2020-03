IBGE vai pagar reembolso de inscrição do Censo 2020 a partir de maio

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quarta-feira (25) que irá fazer o reembolso das taxas de inscrição dos processos seletivos do Censo 2020 a partir de 18 de maio. A pesquisa, que teria início em agosto deste ano, foi adiada para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus.

O órgão diz que o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) vai encaminhar ao IBGE as informações cadastrais de cada um dos pagantes para efetivar o ressarcimento, que estará disponível na forma de ordem de pagamento nas agências do Banco do Brasil.

Todos os candidatos e pagantes serão integralmente ressarcidos, e as orientações para o recebimento dos reembolsos serão amplamente divulgadas a todos por email e nas páginas oficiais e demais canais de comunicação do IBGE e do Cebraspe", informou o instituto.

Canais de atendimento

IBGE

0800 721 8181

https://www.ibge.gov.br

Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos)

(61) 3448-0100

https://www.cebraspe.org.br/

sac@cebraspe.org.br