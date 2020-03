IBGE suspende coleta presencial de índices de preços e PNAD contínua

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou hoje (18) que suspendeu a coleta de preços presencial nos locais de compra, referente aos índices de preços do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (IPCA, IPCA-15, IPCA-E e INPC). Também suspendeu a coleta presencial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e dos preços e índices do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil.

O instituto disse que está seguindo as orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública, causado pelo novo coronavírus, o Covid-19. As medidas preventivas requerem o menor contato possível entre as pessoas para evitar a propagação do vírus.

“O IBGE segue estudando alternativas para a realização da pesquisa, de modo que não envolvam a coleta de preços, presencialmente, nos locais de compra. Toda e qualquer opção ou possibilidade serão, antes, testadas e validadas para assegurar os padrões de qualidade e excelência do corpo técnico do IBGE, tendo em vista a série histórica dos dados”, afirmou, em nota, o instituto.

Ontem (17), o IBGE informou que a epidemia de coronavírus no país o levou a adiar para 2021 a realização do Censo Demográfico que estava previsto para este ano.