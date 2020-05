IBGE devolverá R$ 2,8 milhões em taxas a 100 mil inscritos no concurso do Censo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai devolver os valores pagos pelas inscrições para o processo seletivo do Censo 2020, que foi suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus. No total, serão restituídos cerca de R$ 2,8 milhões, a mais de 100 mil candidatos.

O instituto informou que o valor exato devolvido será de R$ 2.823.775,95, entre os 100.735 candidatos que pagaram a taxa de inscrição até o cancelamento do processo seletivo, em março, depois de a Covid-19 começar a causar isolamento social das pessoas em todo o país.

Em um primeiro momento, a lista contempla 91.141 candidatos que estão sem impedimentos para receber a restituição. Os demais vão precisar de procedimentos especiais, pois possuem irregularidades no CPF ou algum outro tipo de pendência, mas todos receberão o dinheiro de volta.

As taxas pagas pelos interessados nas vagas foram de R$ 35,80 para concorrer a agente censitário, com exigência de nível médio de ensino, e R$ 23,61 para recenseador, em vagas que pediam ensino fundamental.

Segundo o IBGE, a devolução será realizada por meio do aplicativo Carteira Digital BB, do Banco do Brasil, disponível gratuitamente para celulares com sistema Android ou iOS. Não é preciso ser correntista do banco para se cadastrar no aplicativo e a quantia pode ser sacada em qualquer caixa eletrônico da instituição, ser transferida para outra conta por TED ou realizar pagamentos com código de barras.

Adiamento

Por conta da pandemia do novo coronavírus, que até a noite desta quarta-feira (13) causou 13.149 óbitos pelo país, com 188.974 casos confirmados de contaminados, o Censo Demográfico foi adiado para 2021. O IBGE informou que o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante para assegurar a realização.

O Censo movimenta 180 mil recenseadores, que se dirigem a 71 milhões de domicílios em todo o território nacional. Agora, a próxima coleta de dados está prevista para ser realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

A propagação da doença e as medidas restritivas adotadas por estados e municípios também suspendeu a coleta domiciliar presencial de outras pesquisas do IBGE, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (IPCA, IPCA-15, IPCA-E e INPC) e do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

No começo de maio, o IBGE divulgou resultados da Pnad Contínua feita pela primeira vez por telefone, com objetivo de proteger os trabalhadores. Estava, porém, com dificuldades de ouvir os brasileiros.

O coordenador da pesquisa, Cimar Azeredo, disse que a taxa de resposta dos entrevistados foi de 61,6%, bem menor do que os cerca de 88% do mês de dezembro. A pesquisa ainda não havia sido desenhada para ser feita por telefone.