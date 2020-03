IBGE Ceará abre mais de 8 mil vagas pra o Censo Demográfico 2020; inscrições começam hoje (5)

Começam nesta quinta-feira (5) as inscrições para as vagas do Censo Demográfico 2020, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O concurso público conta com mais de 8 mil oportunidades no Ceará distribuídas entre agente censitário municipal e agente censitário supervisor, com 1.118 vagas; e recenseador, com 7.270 vagas.

Os interessados em concorrer às vagas podem se inscrever até o próximo dia 24.

A taxa para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para Recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de pelo menos três meses, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os profissionais contratados temporariamente terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelo edital.

Para as vagas de agente censitário municipal, a carga horária é de 40 horas semanais, sendo 8h diárias. A remuneração mensal é de R$ 2.100. No caso dos agentes censitários supervisores, a jornada de trabalho é de 40h semanais, sendo 8h diárias. A remuneração é de R$ 1.700 mensais

A remuneração para os recenseadores varia de acordo com a produção. De acordo com o edital, a carga horária recomendada é de no mínimo 25h semanais, sendo obrigatória a presença dos candidatos selecionados nos treinamentos e postos de coleta.

As provas para agente censitário municipal e agente censitário supervisor serão em 17 de maio deste ano e as provas para recenseadores serão realizadas no dia 24 de maio. O processo seletivo para os três tipos de vaga inclui provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório.

Em todo o Brasil, são cerca de 208 mil vagas temporárias para as funções.