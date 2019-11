IBGE aponta leve alta em número de desocupados no Ceará no terceiro trimestre

O número de desocupados no Ceará permaneceu praticamente estável no terceiro trimestre de 2019. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em comparação com o segundo trimestre de deste ano, o dado passou de 10,9% para 11,3%. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

Em relação ao terceiro trimestre de 2018, a pesquisa também apontou uma leve alta, mantendo o parâmetro dentro da estabilidade estatística. No período em questão, os desocupados passaram de 10,6% para os 11,3% registrados no terceiro trimestre de 2019.

No quesito faixa etária, os adultos entre 25 e 39 anos foram os mais representativos, acumulando mais de um terço dos desocupados no Ceará (37,8%). Os jovens entre 18 e 24 anos aparecem logo em seguida, com 34,7%. O terceiro lugar ficou com faixa entre 40 e 59 anos, com 21%.

Em relação ao gênero, os homens foram maioria no Ceará, considerando a população desocupada, representando 50,8%. As mulheres foram 49,2%. O cenário, no entanto, se inverte quando a análise é feita apenas na Região Metropolitana de Fortaleza, onde homens são 47% dos desocupados. Mulheres são 53%.

Renda

A pesquisa também apontou que o rendimento médio no Ceará, considerando os ocupados, ficou em R$ 1.626 no terceiro trimestre de 2019. O valor representa uma leve alta, já que no segundo trimestre o número ficou em R$ 1.618.

Segundo o IBGE, os rendimentos médios reais das pessoas ocupadas se mantiveram estáveis em todas categorias e grupos de atividades.